«Не понравились наручники». Обвиняемая по делу Бороды не пришла на заседание суда

Хирург Екатерина Лонская, обвиняемая по делу жены московского раввина Инны Бороды, не явилась на заседание суда. Об этом 360.ru сообщил адвокат пострадавшей Андрей Алешкин.

«Пластический хирург Лонская в суд не явилась. Видимо, решила скрыться от суда и тянуть время, чтобы дождаться амнистии. Полагаю, в суд она будет и хочет ходить только под конвоем. Лонской не понравились наручники и обыски, но сама она в суд ходить не хочет», — заявил юрист.

Заседание перенесли на 18 марта на 12:30.

Адвокат Александр Добровинский ранее заявил, что защитник Лонской заявил мотивированное ходатайство о проведении предварительного слушания. Обычно это делают, чтобы убедить суд в ошибках следствия. Таким образом защита подсудимой хочет затянуть процесс в ожидании амнистии, считает юрист.

Инна Борода почти ослепла после некачественной пластической операции, которую провела Лонская. Врачу предъявили обвинение в причинении вреда здоровью по неосторожности.