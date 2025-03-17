Добровинский уличил защиту врача Лонской в затягивании судебного процесса по делу Бороды

Защитник Екатерины Лонской (Высоцкой), обвиняемой в проведении некачественной пластической операции жене московского раввина Инне Бороде, заявил мотивированное ходатайство о проведении предварительного слушания. Об этом 360.ru сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Защитником Лонской было заявлено мотивированное ходатайство о проведении предварительного слушания. Обычно это делается с целью убедить суд в ошибках, допущенных следствием, и попытаться отправить дело обратно прокурору. Очевидно, мы столкнемся 17 марта 2025 года в Пресненском суде и именно с этим. Делается это с целью затягивания судебного процесса в ожидании амнистии, под которую, как надеется защита, обвиняемая Лонская и попадет», — заявил адвокат.

Ранее Добровинский сообщил об угрозах из-за дела Бороды. Злоумышленники знают секретную информацию о проведенной в рамках расследования экспертизе, отметил юрист. Это значит, что кто-то передал данные с противоположной стороны.

Инна Борода практически ослепла после неудачной операции, которую провела Лонская. Хирурга обвинили в причинении вреда здоровью по неосторожности, в середине февраля ее выпустили из-под домашнего ареста.