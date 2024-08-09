«Внушает оптимизм». Стало известно состояние военкора Поддубного
Врач Петриков: состояние военкора Поддубного тяжелое, но стабильное
Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, тяжелое, но стабильное. Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, его слова привели «Известия».
«Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение», — подчеркнул врач.
По его словам, существенной динамики со вчерашнего дня не было.
Ранее появилась информация, что журналиста перевели из шокового зала в реанимацию, он в сознании и общается с врачами.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что Поддубного первым нашел местный житель и отвез на промежуточный пункт помощи, даже не узнав в пострадавшем известного журналиста.