«Внушает оптимизм». Стало известно состояние военкора Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, тяжелое, но стабильное. Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, его слова привели «Известия» .

«Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение», — подчеркнул врач.

По его словам, существенной динамики со вчерашнего дня не было.

Ранее появилась информация, что журналиста перевели из шокового зала в реанимацию, он в сознании и общается с врачами.

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что Поддубного первым нашел местный житель и отвез на промежуточный пункт помощи, даже не узнав в пострадавшем известного журналиста.