Раскрыта роль в теракте последнего арестованного по делу «Крокуса» | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 15:55 Раскрыта роль в теракте последнего арестованного по делу «Крокуса» Новый фигурант дела «Крокуса» обеспечивал боевиков деньгами и связью

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Обвиняемый в соучастии в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уроженец Таджикистана Джумахон Курбонов обеспечивал боевиков деньгами и предоставил им средства связи. Такую версию следователи представили в Басманном суде Москвы на избрании меры пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Джумахон Курбонов стал 12-м фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 22 мая.

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«По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», — заявили в пресс-службе.

О новом фигуранте известно, что ему 21 год. Молодого человека несколько раз привлекали к административной ответственности по подозрению в хулиганств. В последний раз Курбонова отправили под арест на 15 суток 11 апреля. Причиной стала нецензурная брань в общественном месте.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа из четырех боевиков расстреляла находившихся в холле и концертном зале посетителей. Перед бегством террористы подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что со временем все причастные к теракту понесут наказание. Он подчеркнул, что криминалисты собрали доказательства об участии Украины в нападении на концертный зал.