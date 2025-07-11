Напавший на ребенка в Шереметьеве наркоман так и не смог объяснить свой поступок

СК: задержанный в Шереметьеве за нападение на ребенка мужчина признал вину

Иностранец, бросивший двухлетнего мальчика об пол в аэропорту Шереметьево, по-прежнему не может объяснить причины своего поступка. Он ссылается на наркотическое и алкогольное опьянение, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Задержанный признал свою вину. По словам Врадий, следователи сейчас ждут заключение судмедэкспертизы по тяжести вреда здоровью, причиненному ребенку.

«Также проводятся психолого-психиатрическая и видеотехническая экспертиза», — рассказала представитель СК.

В июне неадекватный мужчина схватил мальчика в зоне прилета, поднял его на руки и с силой бросил об пол. В результате ребенок получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Он прошел курс лечения в центре Рошаля.

Нападавшим оказался гражданин Белоруссии, прилетевший в Москву рейсом SU-401. Он заявил, что состоит на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения». Медицинское обследование показало, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.