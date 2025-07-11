Пережившего нападение в Шереметьево мальчика выписали из больницы

Двухлетнего мальчика, которого неадекватный мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Об этом 360.ru рассказала мать маленького пациента.

Ребенок проходил лечение в центре Рошаля в Москве. Из-за падения об пол в воздушной гавани он получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

Мать мальчика сообщила, что сын чувствует себя хорошо и уже ест еду самостоятельно.

«Боли нету, он нормально кушает. Чуть-чуть разговаривает, с ним все хорошо. Доктор говорит, что анализы суперхорошие», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что ребенок сейчас переживает только из-за пристального внимания со стороны журналистов и появления множества объективов камер.

«Другого стресса нет», — заключила она.

Мальчик пострадал из-за нападения наркомана в зоне прилета московского аэропорта. Иностранец находился в воздушной гавани транзитом. Объяснить причины покушения на жизнь ребенка злоумышленник не смог, против него возбудили уголовное дело.