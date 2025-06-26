Бросивший ребенка об пол в аэропорту Шереметьево мужчина признал вину

Обвиняемого в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево доставили в суд. Во время допроса он полностью признал свою вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Заседание по делу проходит в Химкинском городском суде. Ожидается, что напавшего на двухлетнего мальчика мужчину отправят в СИЗО.

Владимир Витиков родился на Украине, имеет гражданство Белоруссии, а проживает в Химках. Он рассказал, что у него двое детей — годовалая и 11-летняя девочки. Мужчина состоит на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения».

Несколько дней назад в аэропорту Шереметьево мужчина подошел к двухлетнему ребенку, поднял его на руки и с силой бросил на пол. Мальчик потерял сознание. Его срочно доставили в Детский клинический центр имени Рошаля. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника и свода черепа.