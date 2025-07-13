Напавшего с молотком на девочек подростка в Подмосковье арестовали

Следственный комитет Московской области предъявил обвинение 16-летнему жителю Москвы по делу о покушении на убийство двух девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал, как совершил нападение на потерпевших. По ходатайству следствия судом обвиняемый арестован до 11 сентября 2025 года», — сообщили в СК.

В пресс-службе прокуратуры также подтвердили, что по ходатайству Домодедовской городской прокуратуры суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство двух девушек.

«Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, дал показания по обстоятельствам совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

Вблизи СНТ «Пеленг-Борисово» в городском округе Домодедово произошло нападение на двух девочек-подростков. Подросток попытался забить их молотком. Пострадавшие получили травмы головы, но выжили. Получившая травмы 13-летняя школьница попала в реанимацию.