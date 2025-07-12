Отцом напавшего на девочек с молотком подростка оказался известный физик

Отец 16-летнего юноши, который напал с молотком на двух школьниц в Домодедово, — известный специалист в области лазерной физики. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

«Отцом неадеквата, зверски избившего двух девочек в Домодедово, оказался ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда», — написали авторы публикации.

Мужчина — известный в научном мире специалист в области лазерной физики, около 20 лет назад создал ювелирный бренд Marko.

Подросток напал на школьниц 13 и 16 лет в районе садоводческого товарищества, когда они катались на велосипедах. Юноша был вооружен молотком. Одной девочке удалось убежать, другую нашли без сознания в лесу. Сейчас обе пострадавшие в реанимации. Подростка задержали и возбудили против него уголовное дело за попытку убийства.