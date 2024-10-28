Напавшего на полицейского в Краснодаре отправили под стражу

Марата Абдюшева, напавшего на полицейского в Краснодаре и отнявшего у него табельное оружие, арестовали до 24 декабря. Решение вынес Ленинский районный суд .

«Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 28 дней, то есть до 24 декабря 2024 года включительно», — отметили в инстанции.

В ночь на 24 октября в Краснодаре двое полицейских прибыли на вызов и попытались задержать двух мужчин. Те решили сбежать, а один из них — Марат Абдюшев — набросился на стража правопорядка, избил его и отобрал оружие. По факту ЧП возбудили уголовное дело, позже появились кадры задержания Абдюшева.