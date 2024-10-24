В Краснодаре напали на полицейских и украли табельное оружие. Выезды из города закрыты

Baza: в Краснодаре перекрыли выезды из города после нападения на полицейских

Правоохранители перекрыли выезды из Краснодара после нападения на полицейских и кражи табельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

ЧП произошло в ночь на 24 октября, когда двое полицейских приехали на вызов к многоэтажке на улице Лузана. На месте у силовиков произошел конфликт с двумя мужчинами, которые попытались сбежать при попытке задержания.

В итоге 27-летнему сержанту Рамазану Б. удалось задержать одного из фигурантов, им оказался 32-летний Артур Басыров. Однако второму полицейскому, 29-летнему Инверу М., повезло гораздо меньше: оппонент избил его и отнял табельное оружие. Сейчас полицейский лежит в больнице с множественными ушибами, сотрясением мозга и переломом носа.

Нападавшим оказался 33-летний Марат Абдюшев, который находился в федеральном розыске. В городе выставили посты, в том числе на выезде из Краснодара, из-за этого начали скапливаться пробки.

Ранее напавшие на инспектора ДПС в Ленобласти цыгане сами сдались полиции.