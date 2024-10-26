Появились кадры задержания избившего полицейского в Краснодаре

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского в Краснодаре. Марат Абдюшев стал фигурантом дела по двум статьям. Кадры с места задержания появились в распоряжении 360.ru.

По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники ППС остановили на улице Лузана двух подозрительных мужчин, чтобы проверить у них документы. Однако те попытались скрыться.

В ходе преследования Абдюшев напал на силовика, избил и похитил его табельное оружие. После этого мужчина сбежал. Его объявили в федеральный розыск.

Полицейского доставили в больницу с множественными ушибами, сотрясением мозга и переломом носа. После нападения на правоохранителей выезды из Краснодара перекрыли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении сотрудника полиции» и «Хищение огнестрельного оружия».