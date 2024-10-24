Уголовное дело завели в Краснодаре после нападения на полицейского

Следственный комитет по Краснодарскому краю завел уголовное дело против 33-летнего жителя Башкирии. Его заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь на 24 октября полицейские ППС на улице Лузана в Краснодаре обратили внимание на двух подозрительных мужчин и решили проверить у них документы. Однако те попытались скрыться.

В ходе преследования 33-летний подозреваемый напал на силовика, избил, похитил табельное оружие, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу.

Нападавшим оказался Марат Рустемович Абдюшев 1991 года рождения. Его объявили в федеральный розыск. Также следователи в рамках расследования дадут правовую оценку действиям второго участника конфликта, он уже попадал в поле зрения силовиков за кражу, грабеж и разбойные нападения.

Полиция Краснодара в Telegram-канале опубликовала фотографии Абдюшева и попросила сообщить о любой информации о нем.