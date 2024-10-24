Уголовное дело завели в Краснодаре после нападения на полицейского
СК по Краснодарскому краю завел дело из-за нападения на полицейского
Следственный комитет по Краснодарскому краю завел уголовное дело против 33-летнего жителя Башкирии. Его заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в ночь на 24 октября полицейские ППС на улице Лузана в Краснодаре обратили внимание на двух подозрительных мужчин и решили проверить у них документы. Однако те попытались скрыться.
В ходе преследования 33-летний подозреваемый напал на силовика, избил, похитил табельное оружие, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу.
Нападавшим оказался Марат Рустемович Абдюшев 1991 года рождения. Его объявили в федеральный розыск. Также следователи в рамках расследования дадут правовую оценку действиям второго участника конфликта, он уже попадал в поле зрения силовиков за кражу, грабеж и разбойные нападения.
Полиция Краснодара в Telegram-канале опубликовала фотографии Абдюшева и попросила сообщить о любой информации о нем.
Пресс-служба МВД по региону добавила, что полицейским мужчины объяснили, что приехали на место за наркотическим средством, спрятанным в виде «тайниковой закладки». После этого они попытались скрыться.
Ранее стало известно, что правоохранители перекрыли выезды из Краснодара для поиска Абдюшева.