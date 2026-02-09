Напавшего на общежитие в Уфе 15-летнего подростка арестовали на 2 месяца
Суд в Уфе арестовал на два месяца 15-летнего подростка, напавшего на общежитие с иностранными студентами. Он признал свою вину и раскаялся.
Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест продлится до 7 апреля.
Нападение произошло в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. Подросток проник в здание и напал на нескольких проживающих там иностранных студентов. В результате пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Несовершеннолетний имел радикальные взгляды, рисовал свастики и выкрикивал нацистские лозунги. Он также хотел подорвать комнату старосты.
В настоящее время по факту произошедшего ведется следствие. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента и мотивы нападения.