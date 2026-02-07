Напавший на общежитие в Уфе выкрикивал нацистские лозунги

Подросток, напавший с ножом на общежитие в Уфе, имел радикальные взгляды и хотел подорвать комнату старосты. Об этом 360.ru сообщила одна из студенток БГМУ.

«На первом этаже он много сделал свастик, кричал лозунги нацистские», — отметила она.

Собеседница 360.ru предположила, что 15-летнего подростка мог провести в здание один из проживающих там студентов.

«В общежитие можно зайти с одногруппником, который живет в данном месте, просто предоставив документ», — подчеркнула она.

Школьник ранил нескольких человек, в том числе двух сотрудников полиции. Против него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.