Все в крови, двери выбиты. Появились подробности нападения на студентов в Уфе

СК: напавшим на общежитие вуза в Уфе оказался 15-летний подросток

Мужчина с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Четыре человека, включая полицейского, получили ранения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале .

«Мои коллеги задержали мужчину. <…> Все обстоятельства произошедшего уточняются», — написала она.

Как сообщил источник РЕН ТВ, нападавших было двое. По словам очевидца, они избивали в основном иностранных студентов. Один из них якобы взял в заложники иностранца, предположительно, индуса.

В комнате все было залито кровью, разбито, двери выломаны, добавила подруга одной из студенток.

По данным KP.RU, нападение произошло на общежитие Башкирского государственного медицинского университета, расположенного на улице Репина.

Позже в Следственном комитете уточнили, что на общежитие напал 15-летний подросток. При задержании он оказал сопротивление.

Ранее школьница с ножом напала на сверстницу в Кодинске. Сначала девочка пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники.