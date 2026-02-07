Все в крови, двери выбиты. Появились подробности нападения на студентов в Уфе
СК: напавшим на общежитие вуза в Уфе оказался 15-летний подросток
Мужчина с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Четыре человека, включая полицейского, получили ранения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
«Мои коллеги задержали мужчину. <…> Все обстоятельства произошедшего уточняются», — написала она.
Как сообщил источник РЕН ТВ, нападавших было двое. По словам очевидца, они избивали в основном иностранных студентов. Один из них якобы взял в заложники иностранца, предположительно, индуса.
В комнате все было залито кровью, разбито, двери выломаны, добавила подруга одной из студенток.
По данным KP.RU, нападение произошло на общежитие Башкирского государственного медицинского университета, расположенного на улице Репина.
Позже в Следственном комитете уточнили, что на общежитие напал 15-летний подросток. При задержании он оказал сопротивление.
Ранее школьница с ножом напала на сверстницу в Кодинске. Сначала девочка пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники.