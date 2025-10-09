«Награда нашла героя». Мать девочки из Находки оценила задержание прыгнувшего на дочь пассажира
Прыгнувшего на колени приморской школьницы пассажира автобуса задержали
Полицейские Находки задержали местного жителя, который прыгнул на колени школьницы за то, что она не уступила место пенсионерке в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба приморского главка МВД.
В ведомстве уточнили, что на подростка напал 68-летний мужчина. После задержания правоохранители передали его криминалистам для проведения следственных действий.
Мать пострадавшей школьницы в комментарии 360.ru заявила, что ни ее, ни дочь на дачу показаний пока не вызывали.
«Я так понимаю, что сначала надо какие-то следственные действия провести, прежде чем нас пригласить», — пояснила она.
Собеседница добавила, что дочка чувствует себя лучше, но бесследно для психики такие случаи не проходят.
«Она очень ранимая и никогда такого не видела. Ну, награда нашла героя», — заявила мама девочки, оценивая задержание обидчика дочери.
Мужчина уселся и начал прыгать на коленях школьницы в автобусе еще 10 сентября. По словам родных пострадавшей девочки, полиция не отреагировала и искать напавшего на ребенка не стала.
Только после того, как видео из салона разошлось по Сети, приморские следователи завели уголовное дело о хулиганстве.