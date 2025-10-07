Полиция на стала искать мужчину, прыгавшего на коленях у девочки в Приморье

Полиция в Находке не нашла мужчину, прыгавшего на коленях у девочки в автобусе

Полицейские отказались искать мужчину, севшего на 15-летнюю школьницу в автобусе в Находке в Приморье. Об этом заявила сестра пострадавшей, ее слова процитировал Telegram-канал «Анонимный канал Шариповой».

Девушка пояснила, что во время ЧП школьница возвращалась на автобусе с учебы и не уступила место пенсионерке. Ее поведение очень не понравилось стоящему рядом мужчине, и он решил проучить ребенка.

«Водрузился и всем весом начал прыгать на коленях моей несовершеннолетней сестры. Девочка от боли пыталась скинуть мужчину, но тот схватил [ее] за руку и заломил за спину», — сказала сестра потерпевшей.

К посту приложили видео с места событий. Мужчину удалось сфотографировать. Родственники девочки написали на него заявление в полицию, но через несколько дней им отказали. Заявили, что не нашли хулигана. По словам сестры пострадавшей, виновника даже не искали.

Теперь семья девочки собирается обращаться в надзорные органы. По их мнению, мужчина должен понести ответственность за самосуд.