Мать приморской школьницы заявила о психотравме дочери после нападения в автобусе

Прыгнувший на колени 15-летней школьницы пассажир автобуса в Находке нанес девочке психологическую травму. Теперь она испытывает страх перед общественным транспортом Об этом 360.ru заявила мать девочки.

Конфликт в салоне автобуса возник из-за того, что ехавшая домой школьница не уступила место пенсионерке. Тогда один из находившихся в салоне мужчин уселся девочке на колени всем своим весом и начал прыгать, не обращая внимания на крики ребенка.

«Он посчитал, что имеет право на самосуд, Сам принял такое решение, его никто не просил. Вокруг сидели другие мужчины, которые могли уступить место, но нашли слабое звено — маленькую девочку», — заявила мама пострадавшей школьницы.

В пресс-службе приморского СК заявили, что завели уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который нанес телесные повреждения 15-летней девочке в автобусе Находки. В ведомстве уточнили, что конфликт в транспорте произошел еще 10 сентября.

Происшествие заинтересовало председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя регионального ведомства Эдуарда Трубчика представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Сестра пострадавшей девочки заявила, что полицейские Находки не стали искать напавшего на школьницу, несмотря на приложенные фотографии и видео. Она добавила, что из отдела МВД пришла отписка, что мужчину правоохранители не нашли.