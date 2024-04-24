«На вид спокойная пара». Соседи рассказали о погибших в Петербурге супругах | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 22:50 «На вид спокойная пара». Соседи рассказали о погибших в Петербурге супругах СК: житель Петербурга зарезал жену из-за развода и покончил с собой

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Житель Петербурга нанес своей 27-летней супруге в ходе ссоры 33 удара ножом. После этого он выбросился с 16 этажа и скончался. Соседи погибшей пары рассказали 360.ru, что в последнее время у них были сложные отношения на фоне развода.

По словам одного из жильцов многоэтажки, погибшие на вид были спокойными и приветливыми людьми, всегда здоровались с соседями. Раньше конфликтов между ними не наблюдалось.

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«Жалоб каких-то тоже никогда не поступало. В день трагедии я слышал из их квартиры звуки, похожие на удары, на фоне разговора. Потом как будто мебель упала. Продолжалось это все недолго», — отметил он.

По данным Следственного комитета, в полицию поступило сообщение о криках и драке, происходящей в одной из квартир по улице Славянской. Перед домом полицейские нашли мужчину с телесными повреждениями. Его доставили в больницу. В квартире на 16 этаже, где он проживал, обнаружили тело 27-летней женщины.

По предварительной версии, супруги приняли решение разойтись. Во вторник, 23 апреля мужчина поругался с женой и нанес ей 33 удара ножом в область головы и туловища. Женщина скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина сообщил матери, что собирается свести счеты с жизнью. В результате падения из окна он получил смертельные телесные повреждения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.