Ссора из-за развода обернулась гибелью супругов в Петербурге | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 16:02 Ссора из-за развода обернулась гибелью супругов в Петербурге

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Житель Невского района Петербурга убил 27-летнюю супругу в ходе конфликта из-за развода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила Neva.Today.

По предварительным данным, во время ссоры из-за бракоразводного процесса мужчина несколько раз ударил возлюбленную ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

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Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину под окнами дома. Его госпитализировали с различными переломами и повреждениями. Медикам не удалось спасти жизнь пациента.