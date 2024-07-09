Мужчину с 120 килограммами кокаина задержали в промзоне Петербурга

ФСБ: в ангаре в Петербурге нашли 120 килограммов наркотиков

Жителя Петербурга задержали в промзоне с 120 килограммами наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину поймали возле одного из ангаров. При себе у него была крупная партия кокаина.

«Расфасованная в брикеты для дальнейшего сбыта в особо крупном размере», — передали в управлении.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщило издание 47channel.ru, задержанному грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее более трех тысяч упаковок кокаина нашли в грузовом контейнере с бананами в порту эквадорского города Пуэрто-Боливар-де-Мачала. Контейнеры с наркотиками собирались переправить в порт Санкт-Петербурга. В начале мая петербургские полицейские уже находили 60 килограммов кокаина на судне с бананами из Эквадора.