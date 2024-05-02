Крупную партию кокаина нашли на судне с бананами в Петербурге | 360°

Криминал 02 мая 2024, 12:55 Крупную партию кокаина нашли на судне с бананами в Петербурге РБК: в Петербурге на судне с бананами из Эквадора нашли 60 кг кокаина РИА «Новости»

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В петербургском порту на судне с бананами из Эквадора нашли 60 килограммов кокаина. Об этом РБК рассказали источники из местного и территориального отделов полиции.

«При осмотре контейнера-рефрижератора в полостях в потолке обнаружили 60 брикетов общей массой 60 килограммов», — написали авторы материала.

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Вещество из одного брикета отправили на экспертизу. Специалисты после проведения анализа подтвердили, что это кокаин.

Отправителем груза значится эквадорская компания, а получатель — предприятие из Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге прикрыли крупный канал контрабандной поставки кокаина из Латинской Америки. У дельцов изъяли более 600 килограммов наркотика в брикетах общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Подозреваемых в сбыте задержали и заключили под стражу.