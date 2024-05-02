Крупную партию кокаина нашли на судне с бананами в Петербурге | 360°

02 мая 2024, 12:55
Крупную партию кокаина нашли на судне с бананами в Петербурге
РБК: в Петербурге на судне с бананами из Эквадора нашли 60 кг кокаина
В петербургском порту на судне с бананами из Эквадора нашли 60 килограммов кокаина. Об этом РБК рассказали источники из местного и территориального отделов полиции.
«При осмотре контейнера-рефрижератора в полостях в потолке обнаружили 60 брикетов общей массой 60 килограммов», — написали авторы материала.
Реклама
Вещество из одного брикета отправили на экспертизу. Специалисты после проведения анализа подтвердили, что это кокаин.
Отправителем груза значится эквадорская компания, а получатель — предприятие из Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Ранее в Петербурге прикрыли крупный канал контрабандной поставки кокаина из Латинской Америки. У дельцов изъяли более 600 килограммов наркотика в брикетах общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Подозреваемых в сбыте задержали и заключили под стражу.
Наркотики
Уголовное дело
Кокаин
Полиция
Реклама
Реклама