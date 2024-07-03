Груз кокаина нашли в контейнере с бананами для России в порту Эквадора

Полиция Эквадора нашла три тонны кокаина в грузе с бананами для России

Более трех тысяч упаковок кокаина общим весом более трех тонн нашли в грузовом контейнере с бананами в порту эквадорского города Пуэрто-Боливар-де-Мачала. Груз предназначался для отправки в Россию. Об этом со ссылкой на национальную полицию сообщил телеканал Ecuavisa .

В ведомстве заявили, что конечной точкой отправки контейнера указали порт Санкт-Петербурга. Упаковки с наркотиком контрабандисты спрятали между коробок с бананами. По подозрению в контрабанде кокаина задержали двух человек, включая президента компании, которая, предположительно, стояла за перевозкой контрабанды.

На наркотик полицейских вывела служебная собака, которая подала сигнал о находке запрещенного вещества. По оценке властей, стоимость изъятого кокаина в Эквадоре составила 6,4 тысячи долларов, но при продаже в России стоимость наркотика могла превысить более 250 тысяч в американской валюте.

Против задержанных завели уголовное дело. Им грозит от 10 до 13 лет лишения свободы. В полиции добавили, что общий объем изъятых контрабандных наркотиков с начала года превысил 140 тонн. Общее число задержанных по подозрению в перевозке нелегальных веществ составило 6074 человека.

В начале мая петербургские полицейские нашли 60 килограммов кокаина на судне с бананами, прибывшем из Эквадора. Отправителем груза значилась компания из Латинской Америки, а получателем — фирма из Красноярска. После обнаружения наркотика криминалисты завели уголовное дело о контрабанде.