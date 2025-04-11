Мужчина получил почти 25 лет за убийство жительницы Самары из-за машины

Самарский областной суд приговорил мужчину к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима за убийство местной жительницы из-за автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, летом 2023 года мужчина увидел в интернете объявление о продаже внедорожника. Договорившись с его владелицей о встрече, он напал на нее и несколько раз ударил ножом, после чего вытолкнул на дорогу и уехал. Однако в тот же день злоумышленника задержали полицейские — уже в соседнем Татарстане.

Следственный комитет добавил, что убийца проживал в республике и приехал в Самару специально, чтобы купить машину.

Присяжные признали подсудимого виновным в убийстве и разбое.

Ранее двое жителей Кабардино-Балкарии напали на мужчину, продававшего автомобиль, ранили его из пистолета и скрылись. Позднее их задержали в Краснодаре, а саму угнанную машину нашли на парковке в Адыгее.