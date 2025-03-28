Подозреваемых в разбойном нападении на продавца иномарки задержали в Краснодаре

Сотрудники полиции Краснодара задержали двоих жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя ради хищения его автомобиля стоимостью около 650 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kubanpress.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, нападавшие встретились с заявителем под видом покупателей иномарки. Злоумышленники выстрелили в мужчину, ранив его шестью пулями, после чего похитили машину и скрылись.

Угнанный автомобиль нашли на парковке в Адыгее. Задержанные — мужчины 18 и 40 лет, ранее не судимые. Выяснилось, что изначально они прибыли для урегулирования семейного конфликта, но решили совершить преступление.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое, подготовке к преступлению и покушении на убийство. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.