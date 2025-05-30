Мурашко рассказал, что помогло бы избежать трагедии в Байкальске

Сформированные поведенческие устои могли предотвратить трагедию с пятью погибшими подростками в Байкальске. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Именно формирование определенных поведенческих устоев могло спокойно профилактировать данное событие, и, принимая решение по ответственности, в том числе уголовной ответственности по продаже алкогольных напитков для подростков, это нормальное абсолютно поведение государства и государственная политика, которая должна оберегать и защищать период детства и, соответственно, формирования личности», — процитировало Мурашко РИА «Новости».

В среду ночью в Байкальске вспыхнул пожар в частном доме. На пепелище нашли пять детских тел. По данным следствия, в доме СНТ «Горный Байкал» компания подростков от 13 до 17 лет отмечала день рождения.

Компания выпивала, и один из юношей схватился за нож и напал на своих друзей. Четыре человека погибли, еще четверо попали в больницу. Подозреваемый, вероятно, после нападения поджег дом и сам погиб в огне.

Один из выживших после резни в Байкальске подростков остается в реанимации. Врачи делают все возможное для выздоровления пациента.

Накануне в Байкальске задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя несовершеннолетним. Ими оказались старший брат и приятель убийцы.

В пятницу, 30 мая, в Иркутской области началась церемония прощания с погибшими школьниками. Проводить их в последний путь пришли родственники, друзья, одноклассники, а также неравнодушные местные жители и люди из соседних городов.