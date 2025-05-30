Один из выживших после резни в Байкальске подростков остается в реанимации

Один из четырех выживших после поножовщины в Байкальске подростков находится в реанимации. Об этом в Telegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

«Все мы переживаем за ребят, пострадавших в результате трагедии в Байкальске. Вчера они были доставлены в областную детскую клиническую больницу в Иркутске. Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное», — сказала она.

По словам уполномоченного, врачи делают все возможное для выздоровления пациента. Медики провели телеконсультацию с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрали тактику лечения. Угрозы жизни нет.

Другие трое выживших пациентов тоже лежат в больнице. У них раны поверхностные. С детьми работают психологи и специалисты из ИОПНД.

«Сегодня к детям приедут родители — их организовано доставят в больницу из Байкальска. По желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Она отметила, что тоже скоро навестит ребят и лично поддержит с их родителей.

Происшествие в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске случилось в ночь на 28 мая. По данным следователей, компания из подростков отмечала день рождения. Во время торжества 17-летний юноша схватил нож и напал на друзей. Четверо подростков погибли, четверо — выжили. После ЧП нападавший поджег дом и сгорел.