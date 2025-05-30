Церемония прощания с убитыми подростками началась в Байкальске

В Иркутской области началась церемония прощания со школьниками, убитыми сверстником во время празднования дня рождения в частном доме. Об этом сообщил ТАСС .

Сегодня в Байкальске похоронят трех из пяти погибших детей. В Свято-Троицком храме прошла панихида по 16-летней девушке и 14-летнему мальчику. Проводы в последний путь еще одного 15-летнего школьника пройдут в ритуальном зале.

Церемонию прощания в храме посетили родственники, друзья и одноклассники погибших, а также неравнодушные местные жители и люди из соседних городов.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский в Telegram-канале сообщил, четвертого убитого ребенка похоронят на следующей неделе, 3 июня.

Трагедия в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла в ночь на 28 мая. По версии следствия, компания подростков отмечала день рождения. Во время вечеринки 17-летний подросток схватил нож и напал на своих знакомых. Четверо погибли, еще четверо смогли убежать.

После этого напавший на друзей школьник поджег дом и сам погиб при пожаре.