Муляж взрывчатки нашли после резни в одинцовской школе

Девятиклассник, который напал с ножом на учеников школы в Одинцове, предположительно, принес с собой муляж взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства», — указали в ведомстве.

Во время допроса 15-летний подросток дал признательные показания. Он подробно рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного преступления.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил оперативно докладывать о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства взял это на контроль.

Старшеклассник устроил поножовщину около девяти часов утра 16 декабря. Он зарезал ученика четвертого класса и ранил ножом охранника. Одна из учительниц закрыла детей собой от нападавшего.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве. В телефоне подростка нашли фотографии с неонацистской символикой.