Уголовное дело возбудили после нападения подростка на школу в Одинцове

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбудили после нападения подростка с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

По предварительным данным, около девяти часов утра школьник ранил охранника и зарезал одного из учеников. Кроме того, он распылил в здании газовый баллончик. Сейчас подростка задержали.

Также на месте работают сотрудники городской прокуратуры, выясняя все обстоятельства произошедшего и контролируя расследование.

По данным 360.ru, нападавший — ученик девятого класса этой же школы.