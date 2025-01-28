«Может быть, ей рот закрывали». Соседка — об истязателях дочери из Лобни
Жительница Лобни назвала семью истязателей дочери идеальными соседями
Задержанные по подозрению в истязании 12-летней дочери женщина и мужчина в Лобне никогда не проявляли себя с плохой стороны, казались вежливыми и обходительными людьми. Об этом 360.ru сообщила соседка семьи Руслана.
Несколько дней назад правоохранители задержали жителя Лобни по обвинению в истязании дочери 2012 года рождения. По версии следствия, мужчина мучил подростка, оставляя на его теле ожоги с помощью раскаленного железа. Позднее силовики задержали и мать ребенка.
Руслана отметила, что стала свидетелем бегства девочки из квартиры на втором этаже через балкон.
«Сначала думала, что у них вещи упали просто, а девочка поднимала. Но я не предполагала, что она убегала. Меня мать ее спросила: „Вы не видели, что тут грохнулось?“ Я говорю, что нет, мол, только что ее девочка босиком спускалась со второго этажа», — сказала она.
Соседка отметила, что семья всегда проявляла себя лишь с хорошей стороны.
«По виду у них все хорошо, как соседи они идеальные, никогда даже топота не было. Может быть, ребенку рот закрывали? Кто их знает. Девочку в школу никогда не пускали, плохо говорила на русском. Всего у них в семье трое детей», — заключила Руслана.
Продавец магазина неподалеку добавила, что пострадавшая девочка часто приходила за продуктами с младшей сестрой.
«Девочка, которая ходит в школу, всегда была прилично одета, а сбежавшая — будто побиралась. Но в целом семья доброжелательная, не знаю, что произошло», — подчеркнула женщина.
Во время расследования стало известно, что семья нелегально находится в России. По данному факту проводят проверку.