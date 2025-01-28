Задержанные по подозрению в истязании 12-летней дочери женщина и мужчина в Лобне никогда не проявляли себя с плохой стороны, казались вежливыми и обходительными людьми. Об этом 360.ru сообщила соседка семьи Руслана.

Несколько дней назад правоохранители задержали жителя Лобни по обвинению в истязании дочери 2012 года рождения. По версии следствия, мужчина мучил подростка, оставляя на его теле ожоги с помощью раскаленного железа. Позднее силовики задержали и мать ребенка.

Руслана отметила, что стала свидетелем бегства девочки из квартиры на втором этаже через балкон.

«Сначала думала, что у них вещи упали просто, а девочка поднимала. Но я не предполагала, что она убегала. Меня мать ее спросила: „Вы не видели, что тут грохнулось?“ Я говорю, что нет, мол, только что ее девочка босиком спускалась со второго этажа», — сказала она.

Соседка отметила, что семья всегда проявляла себя лишь с хорошей стороны.