Пытавшую дочь раскаленным гаечным ключом жительницу Лобни задержали

СК: в Лобне задержали подозреваемую в истязании дочери женщину

В Лобне задержали женщину, которую заподозрили в истязании собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

С января прошлого года муж и жена постоянно избивали дочь 2012 года рождения. На теле ребенка также нашли множественные ожоги, которые родители нанесли ей металлическими предметами.

Во время расследования стало известно, что семья нелегально находится в России. По данному факту проводят проверку.

Накануне правоохранители задержали мужчину, а сегодня — и женщину.

По данным РЕН ТВ, отец наказывал девочку за воровство, прижигая ее кожу раскаленным гаечным ключом.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жителя Лабытнанги по подозрению в изнасиловании и истязании несовершеннолетней.