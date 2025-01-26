Жителя Подмосковья задержали за пытки дочери раскаленным железом

Правоохранители задержали жителя Лобни по обвинению в истязании дочери. По версии следствия, мужчина мучил подростка, оставляя на ее теле ожоги с помощью раскаленного железа, сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Против задержанного возбудили уголовное дело.

«С января 2024 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Лобне, систематически избивал свою дочь 2012 года рождения, а также причинял ей множественные ожоги», — отметили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина находился на территории России незаконно, началась проверка.

По данным РЕН ТВ, из-за зверских пыток у девочки травмированы поясница, спина, предплечье, кисти и стопы. Подростка отправили в стационар. Всего на иждивении у задержанного находились шесть детей.

Ранее житель Балахны убил жену и свою полуторагодовалую дочь. После этого мужчина попытался покончить с собой, но его спасли — медики доставили его в реанимационное отделение.