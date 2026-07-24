Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя к пожизненному сроку

Мособлсуд приговорил отравителя из Балашихи Миссюру на пожизненный срок

Московский областной суд на заседании в пятницу вынес приговор жителю Балашихи Артему Миссюре, сообщает 360.ru из зала суда. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

«Суд назначил Миссюре наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — огласил решение судья.

Также с Миссюры взыскали 550 тысяч рублей.

Суд установил, что Миссюра подсыпал смертельные дозы ядовитых веществ в продукты питания и напитки своих родственников и знакомых ради материальной выгоды и из личной неприязни.

Жертвами отравителя стали несколько человек, еще нескольким удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков. Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре Подмосковья.

Ранее стало известно, что на похоронах отравленных родственников злоумышленник демонстративно скорбил, при этом уже тайно планировал следующие убийства.