Сегодня 10:41 «Он идет по трупам». Как пагубная страсть превратила студента в маньяка-отравителя 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

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Балашиха

Этим летом страну взбудоражила история 25-летнего Артема Миссюры из Балашихи. Студент безжалостно убивал близких, а потом лицемерно грустил на их похоронах. Добрый и хороший мальчик — так говорили о нем. Но в действительности за этим образом скрывался самый настоящий маньяк.

Грустил на похоронах своих жертв Никто не мог заподозрить парня в череде таинственных смертей. На похоронах людей, которых он сам и отравил, Миссюра показательно грустил и проклинал судьбу, хотя втайне планировал новые убийства.

Полиция задержала молодого человека за попытку убийства матери и отчима, что ошарашило многих. Никто не верил, что студент способен на такое зло. Но следствие выяснило страшную правду: Миссюра не только отравил двух родственников, но и собирался лишить жизни еще семерых. В их число входили сестра, дядя, любимая девушка и двое друзей.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Пагубная страсть Подробности жуткой истории от Пятого канала опубликовали «Известия». Началось все с того, что отчим и мать Миссюры пожаловались на головную боль, усталость и тошноту, но врачи не могли обнаружить истинные причины недомогания. Анализы показали, что в ухудшении самочувствия виноваты яды — кто-то травит супругов и подсыпает опасные вещества в еду. Чтобы спасти пациентов, врачи обратились в полицию.

По согласию супружеской четы в квартире установили камеры, чтобы найти отравителя. Видеозаписи показали, что убийцей оказался родной сын пострадавшей. Во время допроса парень с гордостью заявил, что действительно хотел убить родственников ради их недвижимости.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

«У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: „Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои“, — рассказывал про убийцу знакомый в беседе с МК. В соцсетях Миссюра выглядел как человек, у которого прекрасные отношения с семьей. На фотографиях молодой человек с удовольствием проводил время с бабушкой, мамой и сестрой, однако это не мешало ему медленно и хладнокровно убивать близких. Когда отравление матери и отчима сорвалось, Миссюра признался, что перед этим уже убил бабушку. Смерть пожилой женщины никого не насторожила, и правда выяснилась только при новой попытке убийства. Повод для преступления оказался банальным — деньги. Маньяк взял в долг у бабушки крупную сумму и решил ее не отдавать. У бывшей возлюбленной случился инсульт На бабушке Миссюра не остановился — он тем же способом убил своего успешного друга, который тоже занял ему денег. Молодой человек подсыпал ему яд в морс прямо на парковке у сетевого супермаркета.

Из-за действий маньяка пострадали и другие его родственники. Дозу яда получил его дядя, проживавший с бабушкой. Миссюра попытался отравить и бывшую девушку, у которой крал деньги. Из-за подмешенного в коктейль яда у нее случился инсульт.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Еще одним пострадавшим мог стать и брат его бывшей возлюбленной. Маньяк пригласил молодого человека в гости и накормил отравленным крабовым салатом, чтобы не возвращать долг. Психиатр Диана Генварская прокомментировала действия Миссюры. По ее мнению, преступник совершал убийства в здравом уме. «В холодности расчета явно прослеживается вполне себе вменяемый план человека с духовным заболеванием, не душевным. Ему нужно добиться своего результата любым путем, любой ценой. Он идет по трупам даже близких людей», — объяснила специалист. Миссюре вменяют убийство двух человек, а также покушение на семерых. Мужчина сознался по всем случаям, а в его квартире правоохранители нашли свертки с неизвестными веществами, отметили в СК. За свои преступления маньяк может получить от шести лет тюрьмы до пожизненного заключения.