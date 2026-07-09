Сегодня 03:35 Смертельный морс и святая вода с ядом. Дело отравителя из Балашихи: чуть не извел всю семью, но попал на камеру 0 0 0 Фото: Marcus Brandt / www.globallookpress.com Криминал

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Обычный парень казался образцовым сыном, внуком и другом. Между тем он методично подмешивал яд самым близким людям, рассчитывая поживиться наследством. На счету отравителя две жизни и теперь ему грозит высшая мера наказания. Вся хронология шокирующих преступлений балашихинского отравителя — в материале 360.ru.

Кто такой Артем Миссюра До того, как его имя попало в криминальные сводки, Артем Миссюра казался вполне обычным молодым человеком. Жил с матерью, отчимом и младшей сводной сестрой в Балашихе. После школы окончил экономический факультет автодорожного института, подрабатывал репетитором по математике и химии. Правда, в соцсетях Миссюра предпочитал рассказывать о заграничных путешествиях, щеголять в брендовой одежде на дорогой спортивной Audi RS7 и вообще выглядеть загадочным и состоятельным. Вот только на самом деле красивая интернет-картинка расходилась с реальностью. Нет, машина имелась, шмотки тоже. Но за все это нужно было отдавать немалые деньги: более миллиона рублей кредитов банкам и микрофинансовыми организациями плюс долг около четырех миллионов брату девушки, с которой встречался. К тому же Миссюра немало спускал в онлайн-казино.

Фото: Sina Schuldt / www.globallookpress.com

Дебют отравителя По версии следователей, осенью 2023 года Миссюра придумал план, как быстро разбогатеть. Нужно всего-то получить в наследство недвижимость и сбережения родственников. А поскольку они не желали покидать этот мир, молодой человек решил их поторопить и накупил в интернете сильнодействующих ядов. Сначала балашихинский Борджиа решил проверить, как действует отрава. Первую дозу он протестировал на своей девушке: втихую подмешал ей в коктейль яд на старый Новый год в 2024-м. Жертва потеряла сознание, случился инсульт, она две недели провела в реанимации. Врачам удалось спасти ее жизнь, но здоровье оказалось серьезно подорвано.

Фото: Meshy & 360.ru

Пока девушка находилась между жизнью и смертью, Миссюра прихватил ее мобильный телефон и оформил на подругу кредитов на полмиллиона с хвостиком. Деньги забрал себе. И принялся готовится к новому преступлению. На это раз целью стал друг детства. Его успешная карьера была давним поводом для черной зависти отравителя. Друг водил машину и подносить ему алкоголь было не с руки. Миссюра запасся ягодным морсом с отравой и при встрече угостил приятеля. Возможно, если бы врачи знали, каким ядом его отравили, у парня был бы шанс выжить. Но он в страшных муках через два дня скончался в больнице.

Фото: Meshy & 360.ru

Яды для всех Скоро Миссюра подошел к главному этапу своего плана: отравлению родственников. Первой на очереди оказалась любящая бабушка. Убивал ее внук не сразу: чтобы отвести подозрения, он потихоньку добавлял яд в лекарства, еду, специи и напитки, даже в святую воду. И, кстати, не посовестился одолжить у обреченной пенсионерки полмиллиона. Бабушка дважды попадала в больницу, пока не скончалась в апреле 2024 года. Параллельно Миссюра травил и родного дядю. Правда, тут произошла осечка: мужчина хоть и получил тяжелое отравление, но смог выжить. В больнице к нему было не подобраться, так что молодой человек переключился на других родственников. Он месяцами травил мать, отчима и сводную сестру. Приходил когда никого не было дома (сам постоянно жил в квартире своей девушки и ее матери), сыпал яд в сахар, крупу, соль, кофемашину. Заодно попытался разделаться с кредитором — тем самым братом своей подруги. Миссюра угостил его и приятеля парня отравленным крабовым рулетом. Оба парня едва не погибли.

Фото: F. Hecker / www.globallookpress.com

Поимка убийцы Мать своей девушки отравитель тоже решил отправить на тот свет. Для женщины он приготовил «заряженные» кулич, рулет и соль. Жертву спас случай: от переживаний из-за болезни сначала дочери, а потом и сына она плохо себя чувствовала и не стала есть угощение. Между тем семья Миссюры стала подозревать неладное: уж больно часто все, один за другим стали попадать в больницу с одинаковыми симптомами. Когда врачи выявили отравление ядовитыми веществами, они посоветовали обратиться в полицию. Оперативники выслушали встревоженных родственников и предложили установить в кухне скрытую видеокамеру. Ее-то запись и показала, как любящий сын и брат, оставшись один, подсыпает белый порошок в банку с солью. В июле 2024 года отравителя задержали. При обыске у него нашли канистры с различными ядами.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / www.globallookpress.com

Версия обвиняемого Миссюра полностью признал вину. Разумеется, давая показания, он пытался найти себе оправдания. Дескать друга убивать не хотел, все было лишь «трагической случайностью», бабушки причинить вред тоже намерения не имел. Да и домочадцев извести не планировал, только отчима. Они, по словам отравителя, конфликтовали очень давно. Мужчина видел, что характер и поступки могут привести пасынка к серьезным проблемам. Водил его на беседы с какими-то старцами-духовниками. При этом отчим проявлял агрессию по отношению к своей родной дочери: требовал, чтобы та радовалась, когда он приходит с работы. Миссюра также заявил, что муж его матери осуждал его девушек, причем настолько, что взрослый парень опасался представить семье свою последнюю подругу. Да-да, ту самую, которую чуть не убил. А еще отчим с помощью денег и связей влиял на следствие и не давал жене общаться с сыном, который «выразил желание восстановить отношения со всей семьей».

Интересно Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза официально признала Артема Миссюру полностью вменяемым. Какими-либо психическими расстройствами или слабоумием не страдал. Врачи подтвердили, что в моменты подготовки и совершения всех преступлений он полностью отдавал себе отчет в своих действиях и мог руководить ими. Таким образом, отравитель может нести полную уголовную ответственность за содеянное.

Суд назначил дату приговора Заседание суда по делу Миссюры состоялось в среду, 8 июля 2026 года. Отравитель держался спокойно и внешне не проявлял сильных эмоций, но и в зал лишний раз старался не смотреть. На вопросы отвечал четко и уверенно, повторил, что признает свою вину и неоднократно просил суд смягчить наказание. Подсудимый признался, что не хочет провести в заключении всю жизнь и рассчитывает на свободе принести пользу обществу, а не «быть на иждивении государства до конца своих дней». Защита ему вторила, напирая на признание вины и молодой возраст — на момент совершения преступления балашихинскому Борджиа было 25 лет. Прокурор придерживался иного мнения. Он напомнил, что Миссюра холоднокровно убил двоих людей. А также отметил, что подсудимый в своих показаниях пытался представить преступления в более выгодном для себя свете. Отравителя попросили лишить свободы пожизненно. Судьи пообещали огласить приговор 10 июля.