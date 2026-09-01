Жуткая афера с соседями стоила россиянке 18 миллионов рублей

Мошенники вынудили 51-летнюю женщину из Саратова перевести им 18,5 миллионов рублей. Злоумышленники использовали схему с поддельным домовым чатом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм-канале .

Ссылку на чат соседей женщине прислали в мессенджере. Преступники убедили ее, что действуют официально, от лица домового управления. Жительница Саратова согласилась прислать им код из СМС.

Затем к процессу подключился второй уровень скам-центра. Теперь с саратовчанкой общался уже человек, который представился следователем. Он рассказал, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и от ее имени оформили доверенность на неких террористов.

«Силовик» заявил, что теперь полиция устроит обыск в каждой квартире дома. Пострадавшей он приказал продать все драгоценности, собрать деньги и перевести их в якобы безопасный банк.

Распознать мошенников не смогла и дочь жительницы Саратова. Женщины вместе отнесли золото в ближайший ломбард и перечислили вырученные средства. На этом злоумышленники не остановились, пострадавшую преследовали еще 10 дней.

Под разными предлогами аферисты выманили у нее 18,5 миллионов рублей, деньги женщине пришлось занимать у друзей и знакомых. Когда именно пострадавшая обратилась за помощью в полицию, неизвестно.

Саму схему с домовым чатом мошенники используют регулярно, с разными вариациями. Чаще всего преступники создают фейковые группы жильцов в мессенджерах, затем проводят рассылку по всем номерам и уже при помощи социальной инженерии выбирают жертв.