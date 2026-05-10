Россиян предупредили о мошеннической схеме с квартирами умерших

Мошенники начали сдавать квартиры умерших по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев.

По его словам, аферисты от лица дальнего родственника умершего обращаются к нотариусу и просят открыть наследственное дело.

«Нотариус по закону не имеет право отказать, открывает наследственное дело, а злоумышленники на основании выданного нотариусом документа сдают недвижимость умершего в аренду», — сказал Горяев.

Представитель МВД добавил, что таких схемах иногда участвуют несколько человек из различных государственных организаций.

Горяев отметил, что схема с «вымороченными» квартирами остается актуальной, однако большинство таких случаев фиксируется в мегаполисах.

