Мошенники в Москве выманили у девочки-подростка 1,6 млн рублей

В Москве несовершеннолетняя втайне от родителей отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей. Рюкзак с наличными доставил курьер, который не знал о преступлении, сообщило РИА «Новости» .

Из судебных документов стало известно, что аферисты в мессенджере ввели девочку в заблуждение и убедили отдать 1,62 миллиона рублей. Деньги она сложила в рюкзак и отправила посылкой через сервис заказа такси.

Водитель не знал, что участвовал в преступлении. Клиентка положила рюкзак на заднее сиденье машины, и таксист отвез его в пункт назначения. Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

МВД России насчитало максимальное количество киберпреступлений за последние пять лет. В большинстве случаев мошенники промышляли через интернет. Среди пострадавших оказались биатлонист Платон Исламшин, певица Лариса Долина и актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе МММ.