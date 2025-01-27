Количество киберпреступлений в России достигло пика за последние 5 лет

Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стало максимальным с 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на отчеты МВД России о состоянии преступности в стране.

По данным ведомства, с января по декабрь прошлого года правоохранители зафиксировали 765,4 тысячи киберпреступлений. Их количество увеличилось на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился <…> до 40%», — сообщили в МВД.

В четырех из пяти преступлений (84,8%), совершенных в прошлом году, мошенники использовали интернет. Полицейские зарегистрировали 649,1 тысячи таких киберпреступлений, что стало на 23% больше, чем в предыдущий год. Число преступлений, которые аферисты совершили с использованием мобильной связи, увеличилось на 14,3% и составило 346 тысяч.

Ранее россиян предупредили о распространении в Telegram опасного вируса. Мошенники стали рассылать в мессенджере троян в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлен получатель файла.