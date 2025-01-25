Леню Голубкова из рекламы МММ развели мошенники

Актер Владимир Пермяков получил широкую известность в 1990-х годах, когда стал лицом рекламной кампании финансовой пирамиды МММ, организованной Сергеем Мавроди. Он воплотил на экране образ типичного россиянина, который разбогател благодаря вкладам в пирамиду. Однако пирамида рухнула, и многие люди стали обвинять во всем «Леню из рекламы». Некоторые считали его виновным в прямом обмане, другие — в косвенном участии. Два года назад сам актер стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал Пятому каналу .

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — рассказал Пермяков.

По словам исполнителя, «команда» состояла из двух групп. Одна группа занималась поиском потенциальных клиентов, а другая встречалась с ними уже после обработки в офисе юридической компании.

Сначала «юристы» подготовили пакет документов, который стоил 31 тысячу рублей. Затем они подали эти документы в суд, заплатив еще 52 тысячи. После этого они взяли на себя судебные издержки в размере 126 тысяч рублей.

Они обещали вернуть лишние деньги после новогодних праздников, когда получат положительное решение.

По словам Пермякова, если бы ему позвонили или остановили на улице с подозрительным предложением, он бы не стал даже слушать. Однако мошенники сумели произвести на него впечатление, пригласив в свой офис.

Ранее москвичку обманули с церковными записками «За здравие» и «За упокой» на шесть тысяч рублей. На Никольской улице женщина, говорившая на ломаном русском языке, предложила постравшей зайти в ее лавку и написать записки. Она убеждала, что сможет отправить их даже на святую гору Афон.