Леню Голубкова из рекламы МММ развели мошенники
Пятый канал: сыгравшего Леню Голубкова актера Пермякова обманули мошенники
Актер Владимир Пермяков получил широкую известность в 1990-х годах, когда стал лицом рекламной кампании финансовой пирамиды МММ, организованной Сергеем Мавроди. Он воплотил на экране образ типичного россиянина, который разбогател благодаря вкладам в пирамиду. Однако пирамида рухнула, и многие люди стали обвинять во всем «Леню из рекламы». Некоторые считали его виновным в прямом обмане, другие — в косвенном участии. Два года назад сам актер стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал Пятому каналу.
«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — рассказал Пермяков.
По словам исполнителя, «команда» состояла из двух групп. Одна группа занималась поиском потенциальных клиентов, а другая встречалась с ними уже после обработки в офисе юридической компании.
Сначала «юристы» подготовили пакет документов, который стоил 31 тысячу рублей. Затем они подали эти документы в суд, заплатив еще 52 тысячи. После этого они взяли на себя судебные издержки в размере 126 тысяч рублей.
Они обещали вернуть лишние деньги после новогодних праздников, когда получат положительное решение.
По словам Пермякова, если бы ему позвонили или остановили на улице с подозрительным предложением, он бы не стал даже слушать. Однако мошенники сумели произвести на него впечатление, пригласив в свой офис.
Ранее москвичку обманули с церковными записками «За здравие» и «За упокой» на шесть тысяч рублей. На Никольской улице женщина, говорившая на ломаном русском языке, предложила постравшей зайти в ее лавку и написать записки. Она убеждала, что сможет отправить их даже на святую гору Афон.