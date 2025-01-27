Российский биатлонист отдал мошенникам больше миллиона рублей

Mash: 19-летний биатлонист Исламшин отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Российский биатлонист Платон Исламшин передал мошенникам 1,2 миллиона рублей, думая, что разговаривает с вице-президентом Федерации лыжных гонок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сначала преступники, притворившись чиновником, заявили о проверке по выявлению иноагентов и пообещали, что вскоре с ним свяжется сотрудник ФСБ. После этого мошенники, перезвонив с другого номера, сообщили Исламшину, что от его имени якобы перевели деньги запрещенной в России террористической организации.

Биатлонисту предложили спрятать средства на так называемых безопасных счетах, что он и сделал. Только когда Исламшину велели взять кредит, он понял, что стал жертвой обмана.

Ранее мошенники развели актера Владимира Пермякова, больше всего известного как Леня Голубков из рекламы финансовой пирамиды МММ.

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