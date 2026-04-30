Мошенники в Москве стали выдавать себя за коммунальщиков

В праздничные дни москвичам стоит быть бдительными и остерегаться мошенников, которые могут притворяться сотрудниками коммунальных служб. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщило РИА «Новости» .

В майские праздники городские службы не проводят обходы квартир и плановые проверки, предупредил Бирюков.

«Необходимо помнить, что если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», — отметил он.

Заместитель мэра обратил внимание на частые случаи, когда мошенники выдают себя за работников коммунальных служб и проникают в квартиры москвичей.

Обычно они нацеливаются на пенсионеров. Предлагают услуги по замене и обслуживанию приборов учета, проверке газовых плит. Пытаются продать дорогостоящее оборудование, что может быть опасно в использовании.

