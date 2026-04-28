В МВД предупредили о мошенниках в мобильных играх

Мошенники часто применяют мобильные игры в качестве стартовой площадки для совершения атак. Об этом сообщило в телеграм-канале управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Мобильные игры регулярно используются злоумышленниками как стартовая площадка для атаки. В зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи», — заявили в пресс-службе.

В пример правоохранители привели случай с жительницей Биробиджана. Женщина в мобильной игре наткнулась на рекламный баннер, суливший легкий доход по госпрограмме. Она заполнила анкету, и тут же ей позвонил «консультант».

Аферисты показали ей поддельную биржевую площадку, убедили внести наличные через банкомат, а после — привлечь средства подруги и родственницы якобы для уплаты налога, которого не существовало.

«В итоге одна игра привела к потере более четырех миллионов рублей. Кроме того, на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на портале „Госуслуги“ оказался взломан», — заявили правоохранители.

В министерстве добавили, что подобные схемы не сводятся к одной теме выплат — в рекламе могут применять любые злободневные поводы: подработка, вложения денег, сервисы, возмещения, соцподдержка.

Ранее заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев заявил, что большинство телефонных аферистов звонят с Украины и из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, почти всеми мошенническими колл-центрами руководят украинские кураторы.