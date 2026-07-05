Мошенники помогли жителю Архангельской области «обезопасить» 9 млн рублей

Житель Котласа под действием мошенников взял кредит и перевел девять миллионов рублей на якобы безопасные счета. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Аферисты связались с 56-летним мужчиной под предлогом получения посылки курьерской доставкой и вынудили назвать код из СМС. Затем начали названивать незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и госструктур.

Они убедили жителя Котласа, что кто-то получил доступ к его онлайн-банкингу и пытается украсть деньги. Для того, чтобы сберечь их, ему предложили безопасный счет. Мужчина перевел не только накопления, но и кредитные средства на общую сумму девять миллионов рублей.

После этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее для защиты от кибермошенников Госдума одобрила законопроект о самозапрете на входящие международные звонки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что делать, если преступники все-таки дозвонились.