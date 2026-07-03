«Просто кладите трубку». Набиуллина призвала не вступать в разговор с мошенниками

Банки эффективно ограждают россиян от мошенников. Если же аферистам все-таки удается дозвониться, нужно класть трубку, а не вступать в разговор. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила в интервью ИС «Вести» .

По ее информации, банки отражают более 99% атак. Набиуллина сообщила, что антифрод-механизмы постоянно совершенствуются, но иногда мошенникам все-таки удается связаться с россиянами, прежде чем совершить операции с их счетами.

«Если вам дозвонились и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то безопасные счета, пугают, говорят, что это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, ну просто кладите трубку», — сказала она.

Ранее сенатор Артем Шейкин предупредил об опасности фейковых домовых чатов. Мошенники в них инсценируют взлом еще до того, как он произошел на самом деле.