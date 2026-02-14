Аферисты придумали схему обмана россиян под видом курьерской доставки

Мошенники изменили схему обмана под видом курьерской доставки и начали использовать личные данные «отправителей». Об этом в телеграм-канале предупредило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленники теперь связываются с жертвами от имени родственников.

«Чтобы выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные близких — фамилии, имена, город или фотографии из соцсетей», — заявили в пресс-службе.

В киберполиции добавили, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», код из СМС, данные счетов или карт, а также персональные данные.

Это может позволить им не только перевести деньги со счетов или оформить кредиты, но и включить в свои новые схемы данные жертвы мошенничества.

Полиция призвала игнорировать тех «курьеров», которые инициируют переписку и просят что‑то подтвердить или оплатить.

Ранее россиян предупредили о рисках отправки закрашенных фото банковских карт.