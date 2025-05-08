Мошенники нашли способ нажиться на сбоях мобильной связи в Москве

Сбоями мобильной связи в Москве воспользовались телефонные мошенники. Они стали выманивать личные данные под предлогом подключения специальной услуги для улучшения сигнала, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности.

Специалисты рассказали, что аферисты уже звонили жителям столичного региона, в том числе женщине, которая находилась в Нижнем Новгороде. Представлялись они оператором связи.

«Они предлагали подключить „специальную услугу“ для бесперебойной связи, а затем просили ввести присланный СМС-код на поддельном сайте», — уточнили специалисты.

Фишинговый сайт маскировался под официальные ресурсы. В частности, под «Госуслуги» или HeadHunter. Для того, чтобы войти к пострадавшим в доверие, аферисты просили никому не сообщать отправленный код, даже им самим. При этом просили своих жертв ввести его по ссылке.

Во время празднования Дня Победы в Москве могут ограничить доступ к мобильному интернету. О возможных неполадках сообщили также Сбербанк и Система быстрых платежей.