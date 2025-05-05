Москвичей предупредили о возможном ограничении доступа в интернет

РСЧС: в Москве могут ограничить доступ в интернет из-за мер безопасности

В Москве вероятны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Вероятны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — заявили в РСЧС.

В пресс-службе МВД 4 мая сообщали, что в столице России в период подготовки праздничных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, правоохранители усилили работу по пресечению незаконных полетов всех беспилотных летательных аппаратов, включая дроны, коптеры, авиамодели и другие.

Ранее пользователи МТС пожаловались на перебои в работе домашнего и мобильного интернета, а также мобильной связи.